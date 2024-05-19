新款吉利博越 L 车型上市：可选 NOA 高阶智驾系统、8155 芯片，售 11.57 万元起

IT之家 5 月 19 日消息，新款吉利博越 L 车型目前已经正式上市，新车基于 CMA 架构打造，定位紧凑型 SUV，外观设计变化不大，主要更新智能座舱，同时新增了“烟雨灰”、“天青蓝”两色，IT之家整理车辆售价信息如下：

车型 售价 1.5TD+7DCT 龙腾版 11.57 万元 1.5TD+7DCT 尊贵版 12.57 万元 1.5TD+7DCT 旗舰版 13.57 万元 2.0TD+7DCT 智驾版 14.97 万元

外观方面，新车依旧采用 2023 款车型的贯穿式 LED 日间行车灯组，配备“数字交响科技美学”设计，大尺寸的前格栅，鳞片式的中网设计，配合 LED 贯穿灯带，同时采用贯穿式的尾灯组设计，两侧尾灯主体呈现回旋镖造型。

▲ 此图为 2023 款车型，仅作为整车外观参考使用

座舱部分，该车新增的“2.0TD 智驾版”标配 NOA 高阶智驾领航辅助系统；而新增的“1.5TD 旗舰版”配备“哈曼 Infinity 头枕音响、轻松岛副驾、25.6 英寸 AR-HUD、主驾座椅通风 / 记忆 / 腿托、驾驶员状态监测”等配置；新增的“1.5TD 龙腾版”配备“可开启巨幕全景天窗、540° 全景影像、主驾电动座椅、高通 8155 芯片、12.3 英寸中控竖屏、手机 App 远程控制系统”等配置。

规格方面，该车长宽高分别为 4670x1900x1705mm，轴距为 2777mm，搭载 1.5T、2.0T 汽油发动机。其中 1.5T 发动机最大功率 133 千瓦，最大扭矩 290 牛・米；2.0T 发动机最大功率 160 千瓦，最大扭矩 325 牛・米，匹配 7 速双离合变速箱。

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