雷军宣布小米 SU7 Pro 今天下午开启交付，比原计划提前 12 天

IT之家 5 月 18 日消息，雷军今早 8:30 正式开启了一场连续三个半小时的直播，驾驶首次亮相的小米 SU7 Pro 由上海世纪大道附近开往杭州。

雷军目前已经抵达杭州，准备马上跟小米汽车杭州销交服团队开全员会。小米集团董事长特别助理 @徐洁云 表示，杭州团队表现极其出色，是目前小米汽车交付第一的团队。

在今天的直播中，雷军表示小米 SU7 Pro 版将于今日下午在北京开启首车交付，接下来会陆续在各城市开始交付给用户，比原计划提前了 12 天，侧面证明小米 SU7 的先期产能爬坡阶段已完美度过。

他透露，过去一个月工厂在升级改造流程，和供应商联系提产，目标是今年 10 万辆。当前产能爬坡，交付提速，6 月交付量将超过 1 万辆。

IT之家注意到，雷军早前在北京车展时就表示小米正在全力扩充产能，4 月 18 日小米 SU7 标准版、Max 版开始交付，5 月底 Pro 版开始交付，6 月其月交付能力预计将超过 1 万辆。

按照雷军制定的目标，小米汽车量产车交付第一年的销售目标为 10 万辆，并进入行业第一阵营；通过 15 年到 20 年的努力，小米汽车要成为全球前五的汽车厂商。

雷军表示，小米 SU7 Pro 这样的交付速度相信购买的车主非常满意。相比原计划交付提前半月，这不仅是对小米汽车团队高效协作的肯定，也是对用户期待的最好回应，让 Pro 版用户将能更早地享受到新车带来的驾驶乐趣。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。