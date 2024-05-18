雷军：小米汽车 SU7 智能驾驶开启交付 44 天， 激活率达 82.39%

IT之家 5 月 18 日消息，雷军今早 8:30 正式开启了一场连续三个半小时的直播，驾驶首次亮相的小米 SU7 Pro 由上海世纪大道附近开往杭州。

雷军在直播中提到，小米 SU7 的智能驾驶仅仅开启交付 44 天，激活率达 82.39%，里程超过 258 万公里。

在直播中，雷军表示小米 SU7 Pro 版将于今日下午在北京开启首车交付，接下来会陆续在各城市开始交付给用户（IT之家注：比原计划提前了 12 天），侧面证明小米 SU7 的先期产能爬坡阶段已完美度过。

雷军给出的数据显示，小米 SU7 Pro 从上海到杭州历经个三半小时直播，涉及城区及有高速路段，全程城区 NOA + 高速 NOA 定速 110km/h。

此次直播过程中共载有 4 名男性，加上直播设备估计总载荷 320-330kg，177km 路程实际消耗续航 217km，CLTC 达成率 81.6%，综合能耗 13.7kWh / 百公里，高速部分 CLTC 达成率 74% 左右。

雷军表示，小米 SU7 Pro 这样的交付速度相信购买的车主非常满意。相比原计划交付提前半月，这不仅是对小米汽车团队高效协作的肯定，也是对用户期待的最好回应，让 Pro 版用户将能更早地享受到新车带来的驾驶乐趣。

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