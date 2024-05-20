面向超频发烧友，暴力熊推出英特尔 LGA1700 平台第三方顶盖和直触水冷头

IT之家 5 月 20 日消息，暴力熊 Thermal Grizzly 近日推出两款面向英特尔 LGA1700 平台开盖处理器的冷却产品，包括第三方顶盖 High Performance Heatspreader V1 和直触水冷头 Mycro Direct Die V1。

英特尔 High Performance Heatspreader V1 顶盖

暴力熊表示英特尔 High Performance Heatspreader V1 顶盖表面采用金刚石铣削处理，可提供两倍于英特尔原装顶盖的接触面积。

暴力熊宣称采用这一顶盖的处理器在分体式水冷测试系统中实现了 77.3℃的平均温度，相较原装方案的 92.1℃下降了 14.8℃。

暴力熊建议用户在该第三方顶盖和处理器芯片之间采用液金导热，不过对顶盖和散热器之间的导热材料没有要求。因为常规的导热垫会带来额外的厚度，影响顶盖和 CPU 之间的压力。

这一第三方顶盖采用镀镍铜材料，表面的镀镍层可阻止液金通过形成合金的形式腐蚀铜，从而延长液金和顶盖的使用寿命。

暴力熊 Thermal Grizzly 对英特尔 High Performance Heatspreader V1 第三方顶盖定价 44.9 欧元（IT之家备注：当前约 353 元人民币）。

英特尔 Mycro Direct Die V1 直触水冷头

Mycro Direct Die V1 水冷头搭载优化的微鳍片设计，顶部采用 CNC 铣削 POM 材料，包含 2 个 G1/4 螺纹的液流输入输出口。

该水冷头在另一个分体水冷测试模型中录得 74.9℃平均温度，相较非开盖方案降低 17.2℃。

同第三方顶盖一样，该直触水冷头采用镀镍铜材料，暴力熊也建议在冷头底面和 CPU 芯片之间采用液金导热。

暴力熊 Thermal Grizzly 对英特尔 Mycro Direct Die V1 直触水冷头定价 99.9 欧元（当前约 785 元人民币）。

除这两款产品外，暴力熊 Thermal Grizzly 还计划在未来数周推出另一款直触水冷头：英特尔 Mycro Direct Die Pro RGB V1。其相较现有产品冷却性能更强，同时带有 RGB 灯效。

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