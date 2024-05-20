振华推出 LEADEX III ATX3.1 电源，80PLUS 金牌转换效率认证

IT之家 5 月 20 日消息，振华近日更新 LEADEX 旗舰电源产品线，推出了 LEADEX III ATX3.1 电源。该系列电源享受十年质保。

LEADEX III ATX3.1 电源三维规格 150x150x86mm，搭载支持低负载停转的 140mm 九叶 FDB 轴承风扇，采用日系主电容。

该系列电源拥有 80PLUS 金牌转换效率认证，在 200% 负载下拥有 100μs 正常输出时间。

此外振华宣称 LEADEX III ATX3.1 电源可将输出电压浮动保持在 0.5% 以内。

LEADEX III ATX3.1 系列电源涵盖 650W、750W、850W、1000W 和 1300W 五个版本。IT之家获悉其功率较低的四个版本现已上市，1300W 版本尚未正式上架。

LEADEX III ATX3.1 的 650W、750W、850W 版本采用双 8Pin 转 12V-2x6 接头设计；1000W、1300W 版本则是原生提供 12V-2x6 模组口。

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