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游戏《巫师 2》迎发售 13 周年，Steam 国区 1.5 折优惠售 14.85 元

2024/5/19 11:48:58 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 19 日消息，据 CDPROJEKTRED 官方微博，近日 CDPR 旗下动作 RPG《巫师 2：国王刺客》迎来发售 13 周年，该作最初于 2011 年 5 月 17 日登陆 Windows PC，2012 年 4 月 17 日登陆 Xbox 360 平台。

目前本作“强化版本”已经在 Steam 平台开启优惠活动，国区原价 99 元，现 1.5 折后 14.85 元，自带繁体中文，截至IT之家发稿，本作在 Steam 平台好评率为 90%“特别好评”，IT之家附商店页面如下：点此访问

游戏介绍：

以专业怪物杀手利维亚的杰洛特为主人公，角色扮演传奇的第二部《巫师 2：国王刺客》通过发人深省的成熟剧情，营造出电脑上有史以来最为精巧独特的角色扮演游戏。

纷乱的时代已经到来。各路强大的势力在幕后勾心斗角，争权夺势。为了备战，北方诸国纷纷动员。然而挺进的大军却难以抵挡血腥的阴谋……

游戏特色

引人入胜的非线性剧情

身临其境步入前所未有的奇幻世界，体验打动人心的非线性剧情。

迈上错落交织的磅礴冒险之旅，您做出的每一个决定都可能导致严重的后果。

投身超过 40 小时的叙事驱动游戏内容，体验 4 种不同的开局，16 个迥异的结尾。

游戏图赏：

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关键词：游戏巫师2

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