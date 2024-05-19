消息称 Epic 大促第二款免费“喜加一”游戏为原价 149 元《模拟农场 22》

IT之家 5 月 19 日消息，Epic 游戏商城目前已经开启 2024 年 Epic Games 大特卖（Epic Mega Sale）活动，相关活动从 5 月 16 日持续至 6 月 13 日，活动期间多款游戏迎来折扣，同时还将送出 4 款 3A 大作，据IT之家此前报道目前第一款游戏《龙腾世纪：审判》年度游戏版已经揭晓。

而昨天消息源 Billbil-Kun 在 X 平台放出了一段谜语“*/*/*/*5*7*8”，并配图一张山峰的照片，而配图中的山峰图案实际上是《模拟农场 22》游戏封面背后的山峰，在玩家成功猜出后，Billbil-Kun 便声称《模拟农场 22（Farming Simulator 22）》有望为“Epic 下一轮送出的游戏”。

据介绍，《模拟农场 22》是系列游戏的最新作品，发售于 2021 年 11 月 22 日，游戏售价 149 元，史低为 87 元，支持中文，支持联机，好评率为 92%。

玩家可以在游戏中扮演一位现代的农场主，使用各种功率、车辆打造自己的农业帝国，在辛勤劳作的同时好要面对四季的挑战。

游戏官方介绍：

扮演一名现代农夫！当您面对四季（尤其是冬季）的挑战时，农业、畜牧业和林业将提供非常多样的农业活动。创造性地打造您自己的农场，用生产链扩展您的农业经营，组建一个农业帝国！您甚至还能和朋友一起经营农场，享受跨平台多人游戏。



无论您是在法国南部的地中海打造一个郁郁葱葱的葡萄园或橄榄园，是在美国中西部耕种一片遍地小麦、玉米、土豆和棉花的广阔农田，还是在欧洲高山地区丘陵地带建立一个生机勃勃的牲畜农场：有来自 Case IH、CLAAS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtra 等 100 多个真实农业品牌的 400 多台机器和工具可用于您的农场。



Farming Simulator 22 带来许多新的游戏功能，提供比以往任何时候都多的内容和玩家自由，包括护根或除石那样的新整地功能，增加了温室和蜂箱的改进版建造模式，以及让属于您自己的个体农夫栩栩如生的新角色创建器。



各种各样的免费社区创建模组，由开发商 GIANTS Software 官方测试，将成倍地拓展您的务农体验。迎接挑战，成为一名成功的农夫，开始务农，种出美好时光！

游戏图赏：

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