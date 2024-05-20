【IT之家评测室】vivo Y200 GT 手机评测：中端手机越级体验风向标

在 vivo 的产品线中，最重要也最受关注的自然是 X 系列，但在 X 系列之外，Y 系列其实也是一个比较经典的系列，只是由于过去一直专注于线下市场，因此尽管销量很高，但在网上的声量相对不那么高。不过最近，vivo Y 系列却有声势上行的趋势，特别是不久前 vivo Y200i 开售后，首日销量即超上一代 5 倍，吸引了很多网友的关注。而 5 月 20 日，vivo 趁热打铁，推出了全新的 vivo Y200 GT 手机。

此前 vivo Y200i 的大卖，很大程度上就源于它在入门级产品序列中的全面越级，颠覆标准，而 vivo Y200 GT 可以说将这种“越级”的理念做了进一步贯彻，带来了更高的质价比。刚好，目前IT之家已经拿到了这款 vivo Y200 GT，今天就通过评测和大家一起看看它的具体体验如何。

一、外观设计

vivo Y200 GT 的包装盒以白色为底，正面左上角是由波点阵列构成的蓝紫渐变“Y”标识，右侧则是竖向排列的“vivo”Logo，整体看起来很简洁。

再看手机本体，这次 vivo Y200 GT 有“风暴”和“雷鸣”两款配色，IT之家拿到的这款为“风暴”，整体色调是淡淡的海蓝色。

而它之所以叫做“风暴”，相信就是因为其背板之上采用纳米级超高精度工艺描绘的风暴纹理，变化万千，看起来很有冲击力。同时机身背板表面还添加了萤石 AG 效果，为其增加了张扬但不眩目的光泽。

同时，vivo Y200 GT 后置双摄模组，以独特的超椭圆为灵感，既无棱角，也不过分圆润，并且外围还有奢华腕表同款的刻纹装饰圈，为整机增加了精致感。

机身背面四周采用高压成型工艺将四边和四角等深弯折，打造出连贯的全等深微弧曲线，从而让横拿竖握都能有舒适的手感。

手机正面为 6.78 英寸的挖孔直屏，手机的四面边框很窄，只有 7.98mm，带来颇具视觉冲击力的亮屏观感。

vivo Y200 GT 采用了直角中框，同样是淡蓝色，但是色泽要比后盖整体更深一些，表面为喷砂处理，质感细腻。

机身元素方面，vivo Y200 GT 右侧为音量键和电源键，左侧没有任何按键，手机顶部为麦克风与红外传感器，底部为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风以及 SIM 卡插槽。

再看机身尺寸，vivo Y200 GT 的“三围”为 163.72 x 75.88 x 7.98mm，重量则只有 194.6g，握持时丝毫也不会觉得坠手。

整体来说，vivo Y200 GT 在外观设计上还是比较讲究的，尤其是考虑到它自身的价位和产品定位，更为不易。如果你打算入手这款产品，相信它的颜值不会让你失望。

二、性能体验

vivo Y200 GT 搭载第三代骁龙 7 移动平台，该芯片基于台积电 4nm 制程工艺，CPU 采用 4 个专用性能核心和 4 个专用能效核心的架构，最高主频高达 2.63GHz，采用 64 位架构，CPU 整体性能提升近 15%，GPU 性能提升超过 50%。同时IT之家手上这台为 12 GB+512GB 大内存版本。

实际体验时，IT之家先对其进行了跑分测试，vivo Y200 GT 在安兔兔评测 V10 版本中的跑分可达到 861110 分，其中 CPU 跑分达到 277305 分，GPU 为 257105 分。而在 GeekBench 6 中，vivo Y200 GT 单核成绩为 1195 分，多核成绩则为 3244 分.同时小编还用 AndroBench 测了读写性能，vivo Y200 GT 顺序读取速度达到 979.51 MB/s，顺序写入速度达 969.18 MB / S，随机读取速度为 200.1 MB / 5，随机写入速度为 235.33 MB/s。

从理论测试的角度来看，vivo Y200 GT 的整体性能对于其作为一款中端产品来说，是可以说超出预期的。接下来，IT之家再进行游戏测试，看看它实际应用时的性能表现怎么样。

首先IT之家进行的是《王者荣耀》的测试，测试前IT之家选择游戏预设的高清画质，帧率设为极限，其他能开的画质选项也都开启。进行一局大约 15 分钟的游戏，可以看到 vivo Y200 GT 的游戏运行平均帧率达到 120.13 fps，游戏过程中也基本是慢帧率在运行，非常流畅。

从核心调度的情况来看，第三代骁龙 7 移动平台的性能核心能够基本保持在 1.0GHz-2.0GHz 的性能输出水平，这为游戏体验提供了基本保证，同时其中的部分核心还能频繁冲高到 2.6GHz 满频率，以应对游戏中间歇性的高负载需求，并且能效核心也能有稳定的性能表现，可以看到 vivo Y200 GT 对于第三代骁龙 7 的性能调度策略还是比较合理的。

温度方面，从游玩体验来看，vivo Y200 GT 机身发热并不明显，实测温度最高在后置摄像头下方，为 35.2℃，只是微微有些热量。

接着小编还测了《和平精英》，在预设的 HDR 高清画质下进行游戏，在 10 分钟左右的时候小编的角色被淘汰，由于进入系统功能界面时帧率会强制下调，因此小编截取游戏前 10 分钟的帧率表现，可以看到 vivo Y200 GT 应对《和平精英》还是轻轻松松的，平均帧率达到 59.89fps，而且很稳。

游戏运行时，测得机身最高温度 34.2℃，基本不太能感觉到热量。

最后IT之家还用 vivo Y200 GT 挑战了一下《原神》，游戏进行时使用的是预设的“高”画质，进行 30 分钟的跑图测试。

通过下面的帧率曲线可以看到，游戏运行的平均帧率为 54.82fps，整体来说是基本可以游玩的水平，尽管帧数不太稳，但从实际体验来看，对于这样一款中端手机来说，表现已经足够让人满意了。

整体来说，vivo Y200 GT 的性能是超出其定位的，完全可以应对日常的使用，同时还能进行适当的游戏娱乐，并且能够获得流畅冷静的体验。

三、影像功能体验

在影像功能方面，vivo Y200 GT 搭载了索尼旗舰级光喻 LYT600 传感器加持的 5000 万像素超光感镜头，每颗像素感光面积均达到上代 1.3 倍，f / 1.79 光圈，同时还有一枚 200 万像素虚化镜头，带来专属的人像模式。

实际体验时，IT之家也拍摄了一些样张，以供大家参考。首先是白天光线充足的环境，vivo Y200 GT 直出的照片清晰明亮，色彩风格略为偏冷，明艳饱满的同时倒也不过分浓烈，观感非常舒适。

下面这张也是，天空的蓝色比人眼所见更蓝一些，但看起来整体还是自然的，没有艳丽到很假的感觉。

放大后看路标上的文字，尽管细节有丢失，但依然能基本认出写的是什么字，解析力还是不错的。

vivo Y200 GT 还支持 5000 万像素直出模式，该模式下成像风格相比标准模式色彩更淡，画面对比度也更高一些。

放大后，路标上文字的细节多了一些，解析力有一定的提升。

下面是一个大逆光的场景，可以看到石头雕塑的背光面保持明亮，细节丰富，同时背后高光的天空也丝毫没有过曝，画面整体看起来也是比较自然的，可见 vivo Y200 GT 的 HDR 动态范围表现也比较出色。

而到了夜晚场景，IT之家首先在商场门口拍了一张，直出的照片画面纯净，不过曝光略微偏低，画面整体的动态范围表现也不错，高光部分基本没有任何溢出，这也是 vivo 的强项了。

接着小编使用夜景模式又拍了一张，画面整体的明亮度又上了一个台阶，同时也保持了出色的纯净度和动态范围。

得益于 5000 万全像素双核对焦技术，vivo Y200 GT 参与对焦的像素数量高达上代 12.5 倍，因此支持全新的抓拍模式，比如小编在抓拍模式下拍摄喷泉池的水柱，对比标准模式，抓拍模式得到的照片，水珠明显更加清晰，水柱主体快速流动的水流细节也更多，没有拖影。

vivo Y200 GT 也支持专属的人像模式，实现光学级 2 倍变焦的效果。比如下面这张夜间人像照片，人物细节十分清晰，光影很自然，被风吹起来的头发没有因为抠图算法糊成一片，同时背景的虚化效果也很出色，散景十分漂亮。

总体来说，vivo Y200 GT 提供了一款越级的主摄，拍照素质可以接近高端的水准，长焦和超广角方面有所缺失，属于是把有限的成本花在了刀刃上，也是对于拍照没有特殊要求的广大普通用户来说最实用的选择。

更多 vivo Y200 GT 拍照样张：

四、充电续航及其他体验

作为一款面向中端市场的产品，vivo Y200 GT 搭载的 6.78 英寸 1.5K 分辨率的屏幕，也是其越级的亮点之一。这块屏幕的刷新率可以达到 144Hz 电竞级别，且支持 P3 影院级广色域，可显示 10.7 亿色。不仅如此，它还支持 3840 Hz 高频调光以及 SGS 低蓝光认证，这样的屏幕素质，不止是在 Y 系列至今最大幅度的升级，在同档位的手机屏幕中也是领先的级别。

其他方面，IT之家使用时印象较深的是其支持的 AI 蓝心大模型消除路人的功能，你只需要将想要修改的照片发给蓝心小 V，然后对它说“消除路人”，它就会将拍照时影响画面观感的路人一键消除，并且会精准补全被路人挡住的画面部分，同时你也可以在相册的编辑功能中进行手动消除.

从对比来看，消除和填充的效果还是非常自然的，基本看不出痕迹，这个功能对于喜欢合影留恋的用户来说是很实用的。

此外，vivo Y200 GT 还首创独特的职业模式，这是专为重度用机的外勤职业人群设计的，多场景体验优化，有效提升工作用机效率，打开后可以对抢单网络进行增强、更支持超清免提通话、超长自动锁屏以及户外环境下自动增强屏幕亮度。

比如IT之家就测试了超清免提通话，打开职业模式后，接听电话，手机会默认进入免提模式，并且音量自动提升到 200%，方便外勤工作者在户外与对方交流。这个功能非常实用，也是 vivo 深刻理解核心消费者需求的体现.

在续航方面，vivo Y200 GT 搭载了 6000mAh 的大容量电池，并且是旗舰级 vivo X Fold3 同款硅碳负极电池材料，加以 vivo 首创微型封闭工艺，因此能够在保证轻薄机身的同时还能拥有大电池容量。实际测试时，IT之家也做了续航测试。测试时，小编将手机系统音量和屏幕亮度设为 50%，蓝牙和定位功能开启，手机在“性能模式”，初始电量 100%，测试全程在 Wi-Fi 环境下进行。

首先，在最高画质下游玩《和平精英》30 分钟，剩余电量 100%，耗电 0%。

然后在《哔哩哔哩》App 上观看 45 分钟 1080P 高帧率电影，剩余电量 97%，耗电 3%。

接着使用《抖音》刷 15 分钟短视频，剩余电量 95%，耗电 2%。

然后再刷 20 分钟《微博》，剩余电量 93%，耗电 2%。

最后再刷 10 分钟《IT之家》，剩余 93% 电量，耗电 0%。

在整体 2 个小时的续航测试中，vivo Y200 GT 总计耗电 8%，剩余 92% 的电量，这个续航表现在IT之家测过的手机中无疑是天花板级别的了，日常使用坚持 1-2 天是没啥问题的。

充电方面，vivo Y200 GT 则搭载了 80W 远航闪充，这是 Y 系列目前最高的充电组合，零电量关机充电 4 秒就能快速点亮 Logo。测试时，IT之家就是从电量为零时充满到 100%，共耗时 61 分钟，对于一款有着 6000mAh 电量的手机来说，这个充电速度已经是非常快了。

结语

经过一段时间的体验，vivo Y200 GT 让我们对 Y 系列产品有了重新的认识，过去我们认为这可能只是一个普通的中端甚至入门的系列，而 vivo Y200 GT 让我们看到这个系列产品爆发出的越级的力量，它拥有第三代骁龙 7 移动平台带来的足够的性能，还有 1.5K 144Hz 金刚护眼屏带来的出色的观看体验，同时更具灵动质感的设计，6000mAh 大电池 + 80W 闪充带来的无忧续航体验，并且后置主摄的影像水平也能接近高端层级，由此来看，vivo Y200 GT 在各方面似乎都有超出我们对其定位预期的配置和表现。可以称得上是国民手机越级风向标了。

总体来说，如果你不需要高端旗舰产品各种花里胡哨的技术，只是对智能手机的核心体验有要求，同时预算也相对有限的话，那么这款 vivo Y200 GT 可能会很适合，同时，vivo Y200 GT 的职业模式，也很适合外卖员、快递员、网约车司机、户外工程师等外勤职业人群，如果你从事相关的工作，也可以重点考虑这款 vivo Y200 GT。

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