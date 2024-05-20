特斯拉全线降价，欧洲租车公司怒了

北京时间 5 月 20 日，据路透社报道，由于特斯拉多次降价的行为，许多欧洲汽车租赁公司对特斯拉的不满情绪正在加剧。特斯拉汽车的剩余价值因降价而快速下跌，这导致租赁公司在出租车使用期结束后出售车辆时无法获得预期的收益。

代表着 31 个国家的国家集团的欧洲租赁协会 (Leaseurope) 总干事理查德・克努本 (Richard Knubben) 表示，“没有什么比车队买家的资产不断贬值更糟糕的了”。他提到，价格突然下跌削弱了租赁车辆的剩余价值，导致租赁公司蒙受损失。

租赁公司的不满还来自于特斯拉售后服务缓慢且昂贵。一些公司表示，特斯拉的维修速度太慢，而且由于零件价格昂贵，维修费用也远高于其他品牌的汽车。英国能源公司国家电网的车队经理洛娜・麦卡蒂尔 (Lorna McAtear) 称，特斯拉的维修成本是行业平均水平的三倍。

据路透社对特斯拉九名高管的采访，为了安抚这些不满的客户，特斯拉采取了一些措施，这些措施包括为租赁公司提供折扣以及尝试改善售后服务等。此外，从 2023 年中期开始，特斯拉为租赁公司购买 Model 3 和 Model Y 提供了非正式的季度末折扣，折扣最高可达 2000 欧元 (约 15,737 人民币)。

对此，克努本回应称，“特斯拉的剩余价值下降得太快了，我不确定他们提供的折扣是否足够。”

特斯拉一反常态地为租车公司提供利好政策，似乎是受到了来自其他品牌的竞争威胁。法国汽车租赁公司阿瓦尔 (Arval) 副首席执行官巴特・贝克斯（Bart Beckers）称，“新挑战者”—— 中国电动汽车制造商 —— 似乎正在通过专注于维持汽车强劲的转售价值来避免特斯拉的错误。

车队经理和租赁公司高管表示，由于特斯拉在中国的主要竞争对手比亚迪开始向欧洲市场进军，并且提供更具性价比的电动汽车车型，租赁公司正在减少对特斯拉的依赖。大众和宝马等传统汽车制造商也在生产竞争力越来越强的电动汽车。

麦卡蒂尔称，英国国家电网公司拥有 2,000 辆汽车，其中有 500 多辆特斯拉，但除非问题得到解决，否则她计划将特斯拉从其车队中剔除。

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