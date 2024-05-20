特斯拉裁员仍在继续：消息称韩国超充团队解散，要求员工自愿离职

IT之家 5 月 20 日消息，韩国《中央日报》消息，特斯拉韩国最近向所有员工发送了一封电子邮件，要求他们自愿辞职 —— 这是韩国最常见的裁员形式之一。

根据金融监督服务局的数据，特斯拉韩国于 2015 年 12 月成立，目前约有 480 名员工。

在特斯拉首席执行官马斯克宣布解散公司超级充电站部门后，韩国的一个充电团队已经解散。特斯拉目前在韩国拥有 160 个超级充电站，他们已经取消在江原道束草市安装超级充电站的计划，这违背了去年六月与当地市政府签订的合同。

特斯拉计划大幅裁员，特斯拉韩国为工作五年及以上的员工提供相当于四个月工资的遣散费，工作满一年不足五年的员工获得三个月工资，而工作不足一年的员工可获得一个月工资。

在 5 月 16 日之前申请自愿辞职的人有两种选择，一种是在基本遣散费的基础上额外获得两个月的工资，但被要求在 6 月 30 日离职；另一种选择是额外获得一个月的工资和一个月的带薪假期，被要求在 7 月 31 日辞职。而在 5 月 17 日至 22 日之间申请离职的人可以在基本遣散费的基础上再领取一个月的工资。

同时实习生和学生的合同将被取消，特斯拉韩国在招聘网站上没有发布任何职位。

▲ 特斯拉在韩国当地招聘网站上没有任何职位招聘

特斯拉一直在包括中国、韩国在内的全球市场对其车辆进行降价，得益于更便宜的中国电池，去年特斯拉在韩国将 Model Y 的价格下调了约 2000 万韩元（IT之家备注：当前约 10.7 万元人民币）。

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