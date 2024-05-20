大疆首款千元 4K 迷你航拍机：DJI Mini 4K 上架开售，1499 元续航 31 分钟

IT之家 5 月 20 日消息，大疆今日宣布，新品 DJI MINI 4K 无人机现已在国内上架开售，售价为 1499 元。该机型系此前 MINI 2 无人机的“性能升级”版本，官方称其为品牌首款千元 4K 迷你航拍机。

IT之家汇总该产品大致信息如下：

DJI Mini 4K 可用来捕捉 4K 超清影像，仅手掌大小，在大部分国家和地区无需培训、考试即可起飞，且属于“新手友好”型产品，支持一键起降、自动返航，畅片 App 内也内置了大量航拍模板。

相比于 DJI Mini 2 SE，其视频规格从 2.7K 30fps 升级至 4K 30fps，其余性能相同。该产品重量为 249g，续航为 31 分钟（可选 93 分钟的畅飞套装），支持三轴机械云台和 EIS 电子增稳、4 倍数码变焦。

其实测图传距离可达 10 公里（国内 6 公里），搭载无刷电机，支持 5 级抗风，且支持在 4000 米海拔的高度起飞。同时，其内置 GNSS 模块、下视视觉感知系统和红外感知系统，能够实现稳定悬停、精准识别下方障碍物。

其支持智能返航、低电量返航和失控返航三种模式，在信号微弱或没有 GPS 信息的情况下，也可以自动返航。

详细参数规格见下图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。