PPLP Lab 推出电源效能星级计划，振华、海盗船等厂商产品首批纳入

IT之家 5 月 20 日消息，电源测试机构 PPLP Lab 今日推出电源效能星级计划。

该电源评价体系目前包含电源效能星级和 ATX 3 星级两项测试，未来还将新增静音星级、构建质量星级测试。

PPLP Lab 宣称其团队有着超 500 款电源的测试经验，除测试数据外也向厂商提供了设计建议。

同 80 PLUS、Cybenetics 两大第三方电源认证体系相同，PPLP Lab 的电源效能星级认证也以金属作为等级命名。不过 PPLP Lab 的体系中没有“白牌”，增添了最高的 SUPER Ti 级别。

PPLP Lab 电源效能星级认证的衡量尺度包含静态负载平均效率、50% 负载效率、低负载转换效率、静态电压纹波、静态电压偏离度、静态电压调整度、待机功率、平均功率因数。同时金牌及以上电源同时要通过 ATX 3 测试。

而 PPLP Lab 的 ATX 3 测试包含对保持时间等方面的进一步要求。测试结果根据通过程度划分为 ATX 3 PASS 和 ATX 3+ PASS 两个子等级。

值得一提的是，该测试系统包含持续性复测：PPLP Lab 将每年不定期购买此前过测产品的市售版本进行复检，并根据新测试结果更新认证星级。

首批加入 PPLP Lab 测试数据库的产品来自海盗船、首席玩家、微星、振华、先马、（长城）猎金部落、联立、九州风神、鑫谷和安耐美。

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