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机械师 Mini GTX 迷你主机开售：可选 R7 8845HS / R9 7940HS，准系统到手 2499 元起

2024/5/20 18:19:02 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 20 日消息，机械师今日宣布 Mini GTX 迷你主机正式开售，号称十周年旗舰 AI PC，可选 R7 8845HS / R9 7940HS 处理器。

IT之家附不同规格售价：

  • R7 8845HS，准系统版本：2499 元

  • R7 8845HS+16G+1T SSD Wi-Fi 6：2899 元

  • R7 8845HS+32G+1T SSD Wi-Fi 6：3299 元

  • R9 7940HS+24G+1T SSD Wi-Fi 6：2999 元

  • R9 7940HS+32G+1T SSD Wi-Fi 6：3599 元

这款迷你主机可选 8 核心 16 线程 R7-8845HS / R9-7940H 处理器，内置 16-32GB DDR5-5600MHz RAM、1TB PCIe 4.0 SSD，搭载 780M 核心显卡，拥有双硬盘位，采用双风扇散热，性能模式下 CPU 单烤稳定 65W 持续输出。

接口方面，这款迷你主机前置 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、1 个全功能 USB-C 接口、1 个 3.5mm 音频接口；后置 1 个 USB4 接口、3 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 DP1.4 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、2 个 2.5G 网口。

产品配置参数表详见下图（以 R7-8845HS 版本为例）：

京东机械师 Mini GTX 迷你主机锐龙 R7-8845HS 【定制】16G+1T 固态券后 2899 元领 300 元券

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关键词：迷你主机机械师

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