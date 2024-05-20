天钡游刃 X 迷你主机开售：R9 6900HX + 双 2.5G 网口，准系统 3299 元

IT之家 5 月 20 日消息，天钡游刃 X 迷你主机现已开售，搭载 AMD R9 6900HX 处理器，售价 3399 元起，券后 3299 元起。

IT之家附各版本售价：

准系统（无内存无硬盘）：3399 元（券后 3299 元，满 2000 减 100 元，下同）

32G 内存 + 1TB NVME 硬盘：4599 元

64G 内存 + 2TB NVME 硬盘：5899 元

据介绍，这款新品自带 RGB 炫彩呼吸灯，可自行调节关闭、常亮、呼吸灯模式。产品尺寸为 22.5cm*22.5cm*6.5cm（不带底座），重量为 1.6KG。

这款新品搭载 8 核 16 线程 AMD Ryzen 9 6900HX（Zen 3 + 架构）及 RX 6600LE 8G（100W 满功耗）独显，配备了 7 铜管 FIN 散热器、DDR5 4800MHz 双通道内存（单条至高支持 32G）、M.2 2280-PCIE 4.0x4 双硬盘位，采用 AX210 网卡，支持 Wi-Fi 6。

接口方面，该主机前部配有一个 Type-C 接口、麦克风及耳机接口各一个、一个 USB3.1 Gen1 接口；后部为一个 HDMI 接口、两个 2.5G 网口、一个 USB3.2 Gen2 和三个 USB3.1 Gen2，同样配备了耳机和麦克风接口各一个，还有一个 USB4 接口。

产品参数：

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