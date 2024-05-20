网易开放世界 RPG 武侠游戏《燕云十六声》发布全新预告：仲吕测试定档 5 月 31 日

IT之家 5 月 20 日消息，在今晚举行的 2024 网易游戏 520 发布会中，开放世界 RPG 武侠游戏《燕云十六声》发布“将军百战，十年一剑”预告，仲吕测试现已定档 5 月 31 日，游戏正式版将在 7 月 26 日上线。

“清列阵北岸，严戒部曲，日暮酣战不息…… 与其下殁焉，时年五十三。”

——《旧五代史・王清传》

王清，五代十国后晋名将，曾率兵北伐契丹，最终身死异乡。史书上短短的几句，已是他们波澜壮阔的一生。

在遥远的五代十国与宋初交接时期，无数人在黑暗与坎坷中探索，无数的思想流派，在混乱中碰撞成长，王清的故事，也只是时代挣扎中的一声叹息。但他确来过、战过、牺牲过。

我们的故事，将从那场由王清率领的、注定失败的战役说起。 盛世的前夕，人们曾做出过怎样的努力？又曾发出怎样的声音？让我们一起前往燕云探寻。