谷歌搜索“AI 摘要”功能闹笑话：推荐用户喝尿以快速排出肾结石

IT之家 5 月 20 日消息，谷歌一直致力于利用人工智能革新搜索引擎领域，然而新功能在正式发布之前却闹出了笑话：它建议用户饮用大量‘浅色’尿液作为快速排出肾结石的方法。

图源 Pexels

这个名为“搜索生成式体验”（Search Generative Experience，SGE）的人工智能功能在测试阶段就给出过该建议，如今改头换面为“AI 摘要”（AI Overviews）的它已在美国率先上线，并计划陆续登陆其他地区，但在上线前一周仍出现过上述建议。

IT之家注意到，与以往的搜索结果摘要不同，“AI 摘要”不会仅仅展示网站的链接，而是尝试用人工智能总结信息，直接向用户呈现答案。然而，由于目前的人工智能技术尚不成熟，“AI 摘要”相比传统的搜索结果摘要，更容易犯下错误，可能会将完全不正确的信息当成事实，并自信满满地呈现给用户。

尽管经过测试阶段的调整，“AI 摘要”现在出现的频率有所降低，并且也会更加频繁地引用来源，篇幅也比之前精简了不少。但由于仍然侧重于“如何做”的内容，“AI 摘要”仍存在着自信传授错误信息的问题。

目前，用户还无法直接关闭“AI 摘要”功能。虽然可以强制谷歌仅显示网络搜索结果，完全跳过由人工智能生成的摘要，但这种方法也会屏蔽所有视频、图片结果。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。