机构：字节跳动“豆包”成中国最受欢迎 AI 聊天机器人，文心一言紧随其后

IT之家 5 月 20 日消息，综合彭博社、《财富》杂志报道，根据市场调研机构 Sensor Tower 的数据，字节跳动旗下 AI 聊天机器人“豆包”去年的下载量超过百度的文心一言。目前，“豆包”在中国 iOS 平台上拥有更多月度固定用户。

数据显示，截至今年 4 月，豆包在苹果 iOS 平台一年内的下载量接近 900 万次，文心一言则凭借 800 万次的下载量紧随其后。月活用户方面，豆包的用户数量也达到近 400 万。

这项调查不包括安卓应用商店。报道引述彭博行业研究分析师 Robert Lea 的观点称，中国新兴的 AI 服务领域正展开竞争，包括初创公司月之暗面（Moonshot AI）研发的机器人 Kimi 等公司及产品，凸显了该行业的“低门槛”。

另外，在中国排名靠前的人工智能聊天机器人中，只有文心一言提供付费订阅。不过，自 2023 年 3 月推出以来，文心一言从应用内购买和订阅用户获得的收入还不到 50 万美元（IT之家备注：当前约 361.5 万元人民币）。百度曾表示，其更大的增长动力来自广告和云服务，文心一言将通过这两种服务贡献数十亿元的额外收入。

字节跳动火山引擎总裁谭待本月曾表示：经过一年时间的迭代和市场验证，豆包大模型正成为国内使用量最大、应用场景最丰富的大模型之一，目前日均处理 1200 亿 Tokens 文本，生成 3000 万张图片。官方此前还放言称，豆包上已有超过 800 万个智能体被创建，月度活跃用户达到 2600 万。

豆包大模型原名“云雀”，是国内首批通过算法备案的大模型之一。目前，字节跳动已经基于豆包大模型打造了 AI 对话助手“豆包”、AI 应用开发平台“扣子”、互动娱乐应用“猫箱”，以及星绘、即梦等 AI 创作工具，并把大模型接入抖音、番茄小说、飞书、巨量引擎等 50 余个业务。

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