摩根大通：新员工都将接受人工智能培训

IT之家 5 月 20 日消息，美国最大金融服务机构之一摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）将让所有新入职的员工接受人工智能 (AI) 培训，以应对这项被首席执行官杰米・戴蒙 (Jamie Dimon) 类比为印刷术和蒸汽机的颠覆性技术。

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“今年入职的所有员工都将接受‘提示词工程’培训，为迎接未来的 AI 时代做好准备，”摩根大通资产管理部门负责人玛丽・埃尔多斯 (Mary Erdoes) 在周一举行投资者大会上表示。

埃尔多斯女士指出，人工智能在她的部门正发挥着节省时间和提高收益两大方面的作用。通过人工智能，银行家在与客户通话时可以快速调取潜在投资信息，从而减少了以往繁琐的信息查找过程。此外，人工智能还可以消除重复性、机械性的工作，这已经让一些分析师每天节省了 2 到 4 个小时的工作时间。

摩根大通总裁丹尼尔・平托 (Daniel Pinto) 在活动上表示，他们预计这项新兴技术将为公司带来 10 亿至 15 亿美元的效益，人工智能将对该公司的 6 万名开发人员和 8 万名运营及呼叫中心员工（IT之家注：占公司近一半员工）产生“非常、非常”大的影响。

耐人寻味的是，埃尔多斯女士在走向讲台时播放了一首歌曲，她表示这首歌是通过将演示文稿输入大型语言模型后生成的，这彰显了人工智能已经在摩根大通的各个层面悄然渗透。

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