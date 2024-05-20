创新推出 Zen Air SXFI 与 Zen Hybrid SXFI 蓝牙耳机：Super X-Fi 技术，79.99 欧元起

IT之家 5 月 20 日消息，创新 Creative 于海外推出 Zen Air SXFI 真无线蓝牙耳机与 Zen Hybrid SXFI 头戴式蓝牙耳机，售价分别为 79.99 欧元（IT之家备注：当前约 629 元人民币）与 99.99 欧元（当前约 786 元人民币）。

两款耳机均搭载创新第四代 Super X-Fi 技术，可重现高端多扬声器环绕声系统的宽广声场，通过空间音频丰富用户的听觉体验。

创新 Zen Air SXFI 真无线蓝牙耳机

创新 Zen Air SXFI 真无线蓝牙耳机拥有定制调校的 10mm 钕磁动圈单元，支持混合 ANC 主动降噪，续航最长可达 39 小时，并具有 IPX5 防水和无线充电功能。

创新 Zen Hybrid SXFI 头戴式蓝牙耳机

创新 Zen Hybrid SXFI 头戴式蓝牙耳机采用定制调校的 40mm 钕磁动圈单元，支持混合 ANC 主动降噪，续航最长可达 70 小时，并采用可折叠设计，支持模拟输入。

IT之家提醒：配合可在 iOS 和安卓手机上使用的 SXFI APP 可个性化 Super X-Fi，使其与用户的头型和耳型完全吻合。

两款创新新蓝牙耳机现已在部分地区的创新官网开启预定，6 月 11 日正式发售。

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