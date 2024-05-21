谷歌投资十亿欧元扩张芬兰园区，同步建设其首个数据中心异地热回收系统

IT之家 5 月 21 日消息，谷歌昨日宣布计划投资 10 亿欧元（IT之家备注：当前约 78.6 亿元人民币），扩建其位于芬兰哈米纳的数据中心园区。

谷歌还将在该数据中心建设其首个异地热回收系统，向周边社区供暖。

▲ 谷歌芬兰哈米纳数据中心园区。图源谷歌官方视频，下同

谷歌数据中心副总裁乔・卡瓦（Joe Kava）表示：

我们对哈米纳数据中心的持续投资证明了芬兰作为数字领跑者的作用，并将有助于进一步释放芬兰 Kymenlaakso 地区、芬兰全境和整个欧洲的人工智能潜力。

芬兰国家商务促进局局长尼娜・科波拉（Nina Kopola）表示：

通过今天的宣布，谷歌正在巩固其作为过去十年来芬兰最大海外投资者的地位。

谷歌目前已在哈米纳数据中心园区内部实施废热回收再利用，未来该园区将成为谷歌数据中心异地热回收的先行试点。

▲ 内外部热能回收模型

谷歌此次同当地公用事业公司 Haminan Energia 达成协议，以每年 1 欧元的象征性价格向供暖企业出售数据中心运营产生的废热。这些热能足以满足当地全年供热需求的 80%。

谷歌宣称其位于哈米纳的数据中心目前有 97% 的电力供应来源于清洁能源，因此其向 Haminan Energia 提供的热能也将绝大部分来自无碳足迹能源。

谷歌的目标是到 2030 年在其全部运营和价值链中实现净零排放，全天候使用清洁能源支持数据中心和办公室的运营。

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