谷歌安卓 15 Beta 2.1 修复初次启用“私人空间”功能时主屏图标丢失问题

IT之家 5 月 21 日消息，谷歌今天为部分 Pixel 手机推出安卓 15 Beta 2.1 更新（AP31.240426.023），该更新解决了用户首次在设备中创建“私人空间（Private Space）”时可能导致桌面主屏图标丢失的问题。

据介绍，谷歌在安卓 14 QPR2 中首次引入了这项功能，该功能允许用户在系统中设置一个新的“私人空间”配置文件，用户可以通过特定密码打开私人空间（也就是相当于在手机上创建了一个“小号”），并在其中安装一些隐私 App，在切回正常模式时，相关 App 将会被隐藏。

IT之家获悉，安卓 15 Beta 2.1 更新将自动推送到已注册 Beta 计划的设备，包括 Pixel 8a、Pixel 8、Pixel 8 Pro、Pixel 7a、Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel 6a、Pixel 6 Pro、Pixel 6 Pro、Pixel 6、Pixel Fold 和 Pixel Tablet。此外，运行安卓 14 QPR3 或更早版本的安卓 15 测试版设备也将在稍后收到更新。

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