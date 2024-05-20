雷军带领小米汽车高管团队访问蔚来，预祝乐道 L60 大卖

IT之家 5 月 20 日消息，据蔚来创始人、董事长、CEO 李斌微博消息，雷总今天带小米团队访问蔚来并为乐道 L60 打 call，视频中李斌说道小米 SU7 已经把 Model 3 比下去了，并且反问雷军乐道 L60 会不会有机会超越 Model Y。

雷军回答称李斌都不让试驾一下，李斌解释道，因为保密原因，下次有机会一定让你试驾，光看乐道 L60 的颜值就很能打了啊。雷军最后和李斌一起为乐道打 Call，雷军本人也祝蔚来的乐道 L60 大卖。

据悉，今日小米汽车高管团队成员包含了小米整车负责人胡峥楠、产品负责人于立国、市场负责人李肖爽、供应链负责人黄振宇等。

IT之家此前报道，5 月 15 日，蔚来全新品牌乐道汽车正式发布。乐道品牌命名取自“阖家欢乐，持家有道”。合家欢乐，持家有道就是乐道汽车定义与开发产品的理念。乐道汽车品牌发布的同时，首款车型乐道 L60 也正式亮相并开启预售，预售价 21.99 万元起。

乐道 L60 长宽高分别为 4828mm*1930mm*1616mm，轴距 2950mm，定位中型 SUV。全系标配 45 项主动和智能安全辅助功能，支持换电，与蔚来品牌的换电站进行兼容，目前支持蔚来品牌的三、四代换电站。动力方面，乐道 L60 全系搭载全自研 900V 碳化硅主电驱系统，能耗为 12.1kWh / 100km。乐道 L60 提供三种容量的电池包，续航里程分别为 555km、730km 和 1000+km。悬架方面，乐道 L60 采用了前麦弗逊 + 后五连杆式独立悬架。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。