通义千问宣布“GPT-4 级”主力模型 Qwen-Long 降价 97%，一元 200 万 tokens

IT之家 5 月 21 日消息，字节跳动 5 月 15 日正式发布了豆包大模型，宣布大模型价格进入“厘时代”，号称“比行业便宜 99.3%”。

今日，阿里云紧随其后抛出重磅炸弹：通义千问 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long 宣布降价，API 输入价格从 0.02 元 / 千 tokens 降至 0.0005 元 / 千 tokens，降幅 97%。

简单来说，1 块钱可以买 200 万 tokens，相当于 5 本《新华字典》的文字量。这款模型最高支持 1 千万 tokens 长文本输入，降价后约为 GPT-4 价格的 1/400。

参考IT之家此前报道，阿里云在今年 5 月 9 日正式推出了全新的通义千问 2.5 大模型，号称多项能力赶超 GPT-4。

据阿里云官方介绍，通义大模型通过阿里云服务企业超 9 万，通义开源模型累计下载量突破 700 万。通义落地应用进程加速，现已进入 PC、手机、汽车等领域。

在活动现场，阿里云正式发布通义千问 2.5，号称“能力升级，全面赶超 GPT-4”，在中文语境下，文本理解、文本生成、知识问答 & 生活建议、闲聊 & 对话和安全风险等多项能力上赶超 GPT-4。

此外，通义千问 2.5 相比通义千问 2.1 有多项能力提升，理解能力提升 9%，逻辑推理提升 16%，指令遵循提升 19%，代码能力提升 10%。

同时，通义千问最新开源的 1100 亿参数模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越 Meta 的 Llama-3-70B，宣布成为“开源领域最强大模型”。

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