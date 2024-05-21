开售一个多月立减 300 元：小米 Redmi Turbo 3 手机 1669 元起免息新低

Redmi Turbo3 开售于 4 月 15 日，搭载第三代骁龙 8s、1.5K 护眼中国屏、5000mAh 电池，发售价 1999 元起。

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外观方面，Redmi Turbo 3 将提供墨晶、青刃、冰钛三款配色以及哈利・波特版，采用直角边框、三边等宽设计，机身背面采用等深四曲设计，采用无塑料支架直屏设计。

性能方面，Redmi Turbo 3 搭载骁龙 8s Gen 3 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，安兔兔 V10 跑分 1754299 分，“性能追平骁龙 8 Gen 2”，还支持 100 亿参数大模型、AON 相机等旗舰技术。

此外，Redmi Turbo 3 搭载冰封散热系统，还有狂暴引擎 3.0 加持，支持 AI 性能调度，支持大型游戏 1.5K 超分，帧率更高、功耗更低，全程不降亮度！

显示方面，Redmi Turbo 3 采用一块 6.67 英寸华星柔性 OLED 直屏，拥有小米青山护眼、硬件级低蓝光加持，支持硬件级低蓝光 & 智能感知环境光亮度。

这块屏幕还支持 2712×1220 分辨率、500nit 典型亮度、1000nit 全屏激发亮度、2400nit 局部激发亮度、12bit / 687 亿色、P3 广色域显示、120Hz 刷新率、480Hz 触控采样率、2160Hz 瞬时触控采样率、1920Hz 高频 PWM 调光，支持 HDR 10+、湿手触控，获得中国质量认证中心“视觉健康友好度 S++ 认证”，通过 SGS 五星抗跌耐摔认证，行业首发「小米青山护眼」白皮书 1.0。

影像方面，Redmi Turbo 3 采用旋风涡轮组、环形双闪，前置 20MP 的豪威 OV20B 传感器，后置 50MP 索尼 LYT-600 主摄（OIS）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355），支持 AI 人像算法、闪电快拍，支持 14 款胶片相机。

AI 方面，AIGC 功能大规模落地 Redmi Turbo3，包括 AI 写真，AI 消除，AI 扩图等。交互方面，第三代骁龙 8s 拥有平台 AON 能力，支持低功耗 AON 前摄、智能 AOD、智能悬屏、AI 隔空手势。此外，该机还有 AI 通话功能，支持 AI 智能电话助手，AI 智能噪声抑制；还支持 AI 网络增强，超级 4/5G 天线组等。

其他方面，Redmi Turbo 3 配备 5000mAh 电池，支持 90W 有线快充，DOU 1.37 天，12 分钟充电 50%、35 分钟充电 100%；机身厚度为 7.8mm、重量为 179g；搭载 0809 X 轴线性马达，还有 IP64 防尘防水、立体双扬声器、多功能 NFC、红外、Wi-Fi 6 增强版、蓝牙 5.4。

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