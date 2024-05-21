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宏碁暗影骑士・擎 6 笔记本新增配置 5 月 31 日开售：i5-14450HX + 16G + 1T 售 7499 元

2024/5/21 12:49:04 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 寒雨111 的线索投递！

IT之家 5 月 21 日消息，宏碁今天为 2024 款暗影骑士・擎 6 笔记本推出“i5-14450HX + 16GB RAM + 1TB 存储空间”版本，该版本将于 5 月 31 日在京东现货开售，首发价 7499 元

据介绍，这款笔记本配备 10 核心 16 线程英特尔酷睿 i4-14450HX 处理器，搭载 RTX4060 显卡，内置 16GB DDR5-5600MHz RAM 及 1TB PCIe 4.0 SSD，采用“双风扇 + 五热管 + 四出风口”散热设计。

此外，IT之家注意到这款笔记本配备 2560x1600 分辨率 165Hz 面板，覆盖 100% sRGB 色域，不过官方没有公布笔记本亮度信息。

接口方面，这款笔记本后置 1 个 RJ45 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 USB-C 3.2 接口；左置 1 个 USB-A 3.2 接口、1 个 USB-C 3.2 接口；右置 1 个 USB-A 3.2 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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关键词：宏碁暗影骑士笔记本

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