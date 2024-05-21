宏碁 Swift 14 AI 笔记本发布：骁龙 X Elite / Plus 处理器、75Wh 电池

IT之家 5 月 21 日消息，宏碁凌晨发布了搭载高通骁龙 X 系列处理器的 Swift 14 AI 笔记本，今年 6 月上市，提供两种处理器选择：

骁龙 X Elite X1E-78-100（12 核 Oryon、最高频率 3.4GHz、NPU 算力 45 TOPS）

骁龙 X Plus X1P-64-100（10 核 Oryon、最高频率 3.4GHz、NPU 算力 45 TOPS）

此外，该电脑还搭载最高 32GB LPDDR5x-8533 内存，预装 1TB PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘；搭载 75Wh 电池，重 1.36kg，厚度为 14.9mm。

新机搭载 14.5 英寸 2.5K 120Hz IPS 屏幕，拥有 100% sRGB 色域，可选触控；提供两个 USB Type-C 接口（支持 DP 与 PD）、两个 5Gbps USB Type-A 接口与耳机接口。

宏碁 Swift 14 AI 笔记本将于今年 6 月在美国市场上市，起售价 1099 美元（IT之家备注：当前约 7946 元人民币），国行定价尚未公布。

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