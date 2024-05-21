全球首个陆上商用模块式小型核反应堆“玲龙一号”系统设备进入安装高峰期

IT之家 5 月 21 日消息，作为全球首个开工的陆上商用模块化小堆，"玲龙一号" 是继中核集团三代核电“华龙一号”后的又一自主创新重大成果，也是全球首个通过国际原子能机构（IAEA）通用安全审查的小型模块化压水反应堆，预计将于 2026 年建成。

央视宣布，“玲龙一号”的主控室今日上午正式启动，这也标志着“玲龙一号”的系统设备进入安装高峰期。据介绍，主控室相当于核电站的“大脑”，是核电站系统和设备的监视和控制中心。

▲ 图源：中核集团

官方指出，玲龙一号是继华龙一号后我国核电自主创新的重大成果，填补了国内空白，具有广阔的全球市场前景，成为又一张靓丽的“国家名片”。全球首个陆上模块化小型核反应堆玲龙一号由中核集团旗下中国核电投资控股，由海南核电负责建设运营。

海南核电副总经理邓晓亮介绍，“自设计之初，玲龙一号就不仅用于发电，还具有热电联供、汽电联供、城市区域供热、海水淡化、工业工艺供热、自备电厂等多用途。”

项目建成投运后，预计每年发电量可达 10 亿度，可满足海南省 52.6 万户家庭用电需求。同时，每年可减少二氧化碳排放量约 88 万吨，相当于一年植树 750 万棵，不仅能够助力我国“双碳”目标尽早实现，也对持续推动核电安全发展和自主创新，为海南自贸港和生态文明示范区建设提供绿色能源保障具有重要意义。

据IT之家此前报道，国资小新（国务院国有资产监督管理委员会官媒）去年 10 月曾将移动核能充电宝“玲龙一号”上架淘宝，标价 999999 元，显示“仅展示可加购勿拍”。

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