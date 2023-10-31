移动核能充电宝：全球首个陆上商用小型核反应堆“玲龙一号”上架淘宝，总价 52 亿元

IT之家 10 月 31 日消息，赶在双 11 前，央企国家队淘宝店开业，国资小新（国务院国有资产监督管理委员会官媒）将 16 款代表中国智造的新一批“大国重器”集中上架淘宝，均标价 999999 元，显示“仅展示可加购勿拍”。

其中，一款名为移动核能充电宝“玲龙一号”的商品尤为亮眼，这是全球首个陆上商用小型核反应堆，总价 52 亿元。

商品页介绍称，“玲龙一号”是我国具有自主知识产权的全球首个陆上模块化小型核反应堆，是继“华龙一号”后，我国核电自主创新的重大成果；实现了我国在模块化小型堆技术创新和核电重大技术装备国产化方面“零”的突破，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。

“玲龙一号”发电功率 12.5 万千瓦，年发电量可达 10 亿千瓦时，可提供 52.6 万户家庭生活所需。“玲龙一号”被称为“核能移动充电宝”，因相比大型堆体积较小、占地面积小、功率小、选址灵活，可以根据用户需求就近布置，为城镇居民和工业园区“充电”。

目前，“玲龙一号”已在海南核电多用途模块式小型堆科技示范工程首秀。如果用来充手机，按照一天充满 2 次计算，它每天的发电量可为手机充 20 万年。

▲ 图源中核集团

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