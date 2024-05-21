配 L4 解决方案，沃尔沃和 Aurora 合作制造首辆“可量产”自动驾驶卡车

IT之家 5 月 21 日消息，沃尔沃（Volvo）于 2021 年宣布和自动驾驶初创公司 Aurora 合作，今天双方合作制造的首辆“可量产”自动驾驶卡车终于孵化落地。

这辆卡车以沃尔沃新型 VNL 为基础，是专为长途运输打造的 8 级半挂卡车。该卡车的自动驾驶版本配备了一系列传感器和摄像头，具备 Aurora 的 Level 4 自动驾驶解决方案，让卡车能够在无人驾驶的情况下运行。

沃尔沃自动驾驶解决方案总裁尼尔斯・耶格尔（Nils Jaeger）在一份声明中说：

这辆卡车是我们标准化全球自动驾驶技术平台的第一辆卡车，它将使我们能够在未来推出更多车型，将自动驾驶技术带入沃尔沃集团的所有卡车品牌以及其他地区和使用案例。

IT之家注： 北美商用车（卡车）分级标准按照车辆的总重量，一共将商用卡车分为三大类八个级别，其中 1-3 级为轻型卡车，4-6 级为中型卡车，7-8 级为重型卡车。

而在 8 级重型卡车上，沃尔沃的市场占有率大约为 10%。两家公司已经在公共道路上测试了他们的技术，其中 Aurora 公司已经在商业道路上行驶了 150 万英里。

Aurora 公司表示，它计划今年部署 20 辆完全自动驾驶的卡车，并着眼于在 2025 年扩大到约 100 辆卡车，最终出售给其他公司。该公司还与德国汽车供应商大陆集团（Continental）合作，计划在 2027 年大规模部署无人驾驶卡车。

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