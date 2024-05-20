特斯拉开始推送 FSD v12.4 更新：告别“扶方向盘提醒” 唠叨

IT之家 5 月 20 日消息，特斯拉开始推送其最新的 FSD v12.4 更新，此次更新移除了备受争议的“扶方向盘提醒”，同时改进了基于摄像头的驾驶员监测系统，解决了此前利用太阳眼镜逃避检测的漏洞。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 透露了一些可验证的细节，马斯克表示，v12.4 更新应该可以使“每次接管之间的行驶里程”提高 5 到 10 倍。由于特斯拉从未公布过过去版本的相关数据，这一说法难以验证。

此次更新的一大亮点是移除了“扶方向盘提醒”，许多特斯拉车主将此功能称为“唠叨”。由于特斯拉目前无法直接检测驾驶员是否将手放在方向盘上，因此，车辆通过检测方向盘的扭矩变化来“确认”驾驶员是否保持手握方向盘。

特斯拉在本周末率先向其内部车队推送了 v12.4 更新，现在我们也可以了解到有关驾驶员监测系统的更多细节。特斯拉在更新版本说明中写道（来自 Not a Tesla App）：“当启用 FSD（Supervised） 时，驾驶员监测系统现在将主要依靠车内摄像头来判断驾驶员注意力是否集中。这项改进适用于配备车内摄像头的车辆，并且仅在车内摄像头能够清晰连续地看到驾驶员眼睛的情况下有效（例如，摄像头没有被遮挡，车内照明充足，驾驶员向前注视着前方道路，并且没有佩戴太阳镜、帽檐低的帽子或其他遮挡眼睛的物品）。”

特斯拉警告称，在上述情况以外的情况下，仍会存在“扶方向盘提醒”：“在上述情况以外，驾驶员监测系统将继续依靠扭矩 (方向盘) 和视觉识别相结合的方式来检测驾驶员注意力。”

特斯拉还解释了基于摄像头的驾驶员监测系统的工作原理：“如果摄像头检测到驾驶员注意力涣散，将会出现警告。驾驶员可以通过立即将注意力重新转移回前方道路来消除警告。根据检测到的注意力涣散的性质和频率，警告会逐步升级，最终可能导致自动驾驶功能暂停使用。”

从文字描述来看，v12.4 更新似乎降低了对驾驶员注意力的警告频率，只要驾驶员及时集中注意力即可避免警告升级后的惩罚。

IT之家注意到，对于一些用户担心的车内摄像头隐私问题，特斯拉也做出了回应：“车内摄像头采集的图像不会离开车辆本身，这意味着只有在您启用数据共享的情况下，系统才会保存或传输信息。”

预计特斯拉将在本周向更多车辆推送 v12.4 更新。

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