小鹏汽车：将向其他汽车制造商提供自动驾驶和电动汽车技术

IT之家 5 月 20 日消息，据《南华早报》今日报道，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地（Brain Gu）近期接受采访时表示，小鹏汽车将向其他汽车制造商提供自动驾驶和电动汽车技术，从而为公司带来新的收入来源，促进研发工作并保持技术优势。

顾宏地表示，“我们认为更多的合作是长期趋势，因为传统车企依靠自身能力快速开发出智能驾驶技术，是难以想象的事情。”他认为，电动汽车的未来是智能驾驶技术。“在我看来，如果你拥有领先的技术，那就会有很多方法将其货币化。”

报道称，大众、通用等汽车巨头曾在国内市场占据主导地位，但在电动化转型方面的步伐稍显缓慢，目前正在“努力追赶”自主品牌车企。今年 4 月，小鹏与大众汽车集团正式签订 EEA 电子电气架构技术战略合作框架协议，官方将其称为双方的战略合作开启了新的里程碑。

据小鹏汽车介绍，双方将为大众汽车在中国的电动车平台联合开发行业领先的 EEA 电子电气架构，该架构预计将从 2026 年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

据IT之家近期报道，小鹏汽车 AI Day 活动官宣定档 5 月 20 日，智驾 / 泊车 / 语音助手有望迎来升级。何小鹏预热了 5 月 20 日部分内容，他表示：“这是一个第一次把端到端大模型在中国落地的 OTA，这是我们把小 P 变成大模型的 OTA，从这一次开始我们会有巨大的变化。我们会在 520 AI Day 跟大家带来全新的小鹏的 OTA。”

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