OpenAI 高管 Jan Leike 离职，批判公司内部已不再将“安全”视为优先

IT之家 5 月 21 日消息，继 OpenAI 共同创始人 Ilya Sutskever 离职之后，另一名 OpenAI 高管 Jan Leike 在 X 平台发布贴文，宣布他已经在上周离开公司。

据悉，Jan Leike 是 OpenAI 旗下 Superalignment（超级对齐）团队的共同主管，他表示最近几年 OpenAI 已经不惜内部文化，忽视安全准则，执意高速推出“吸引眼球”的产品。

IT之家经查询得知，OpenAI 在 2023 年 7 月设立 Superalignment 团队，任务是“确保那些具备‘超级智能’、‘比人类还聪明’的 AI 系统能够遵循人类的意图”。当时 OpenAI 承诺在未来的 4 年内投入 20% 的计算能力来保证 AI 模型的安全性，而根据彭博社报道，OpenAI 目前据称已经解散了 Superalignment 团队。

Leike 表示，他加入 OpenAI 的原因是“他认为 OpenAI 是世界上最适合进行 AI 安全研究的场所”。然而目前 OpenAI 领导层已经高度忽视了模型的安全性，将核心优先事项放在盈利与获取计算资源上。

截至发稿，OpenAI 的 Greg Brockman 和 Sam Altman 已经联名对 Leike 的看法作出回应，表示他们“已经提高了对于 AI 风险的认知，未来还会不断提升安全工作以应对每款新模型的利害关系”，IT之家翻译如下：

我们非常感谢 Jan 为 OpenAI 所做的一切，我们知道他将继续在外部为我们的使命做出贡献。鉴于他离职引起的一些问题，我们想解释一下我们对整体战略的思考。 首先，我们已经提高了对 AGI 风险和机遇的认识，以便世界更好地为其做好准备。我们反复展示了深度学习扩展带来的巨大可能性并分析其影响；在国际上呼吁对 AGI 进行治理（在这种呼吁变得流行之前）；并且在评估 AI 系统的灾难性风险的科学领域进行了开创性的工作。 其次，我们正在为越来越强大的系统的安全部署奠定基础。首次让新技术安全化并不容易。例如，我们的团队做了大量工作以安全地将 GPT-4 带给世界，并且自那以后，持续改进模型行为和滥用监测，以应对从部署中学到的经验教训。 第三，未来会比过去更难。我们需要不断提升我们的安全工作，以匹配每个新模型的风险。去年，我们采用了准备框架来系统化我们的工作方法。 现在是谈谈我们如何看待未来的好时机。 随着模型能力的不断提升，我们预计它们将更深入地与世界整合。用户将越来越多地与由多个多模态模型和工具组成的系统互动，这些系统可以代表用户采取行动，而不仅仅是通过文本输入和输出与单一模型对话。 我们认为这些系统将非常有益并对人们有帮助，并且可以安全地交付，但这需要大量的基础工作。这包括在训练过程中对其连接内容的深思熟虑，解决诸如可扩展监督等难题，以及其他新型安全工作。在这个方向上构建时，我们尚不确定何时能达到发布的安全标准，如果这会推迟发布时间，我们也认为是可以接受的。 我们知道无法预见每一种可能的未来场景。因此，我们需要非常紧密的反馈循环，严格的测试，每一步的仔细考虑，世界级的安全性，以及安全与能力的和谐统一。我们将继续进行针对不同时间尺度的安全研究。我们也继续与政府和许多利益相关者在安全问题上进行合作。 没有现成的手册来指导 AGI 的发展道路。我们认为经验理解可以帮助指引前进的方向。我们既相信要实现巨大的潜在收益，又要努力减轻严重的风险；我们非常认真地对待我们的角色，并慎重地权衡对我们行动的反馈。 — Sam 和 Greg

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