壹号游侠 X1 AMD / mini 掌机亮相：一大一小双版本、可拆卸手柄

IT之家 5 月 21 日消息，壹号本官方今日晒出了壹号游侠 X1 AMD 版和壹号游侠 X1 mini 掌机的外观图。

▲ OnexPlayer 游侠 X1 mini（左）和游侠 X1 AMD 锐龙版（右）

从图中可以看到，两款掌机的设计基本类似，只是两个屏幕一小一大，均配有可拆卸手柄、Xbox 按键布局、RGB 灯效。

IT之家已获取到内部独家消息，壹号游侠 X1 AMD 及游侠 X1 mini 的部分配置如下：

游侠 X1 AMD 版

AMD 锐龙 7 8840U

32GB / 64GB 内存

PCIe4.0 1T/2T/4TB (2280)

120Hz 高刷电竞屏（10.95 英寸）

USB4+Oculink

哈曼调音认证

其它参数参考英特尔版本

今年早些时候推出的壹号游侠 X1 售价 5999 元起，搭载英特尔酷睿 Ultra 5 125H 或 Ultra 7 155H 处理器，采用霍尼韦尔相变导热片；搭载双通道 LPDDR5X-7500 内存，可选 16GB、32GB 和 64GB；配有 PCIe4.0*4 M.2 2280 规格 SSD，可选 1TB、2TB 或 4TB，内存和硬盘均有石墨烯散热片。

游侠 X1 mini

AMD 锐龙 7 8840U

32GB / 64GB 内存

PCIe 4.0 1T / 2T (2230，不拆机可更换)

144Hz 高刷电竞屏（8.8 英寸）

USB4+Oculink

哈曼调音认证

X1 mini 同样被称作“一台主机三种形态”以及“三合一 PC 电脑掌机”，结合可拆卸手柄设计，壹号本游侠 X1 mini 掌机预计将支持手柄掌机合体、手柄掌机分离以及外接键鼠等外设三种方式使用。

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