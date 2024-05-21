9999 元 → 6794 元：卡萨帝 502L 零嵌法式冰箱 12 期免息大促

卡萨帝 揽光星空系列 BCD-502WGCFDM4V3U1 零嵌法式冰箱 502L 日常售价 9999 元。

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此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

502L 大容量，8 大空间科学分区，满足多样储存需求。

产品参数

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