游戏《地狱之刃 2：塞娜的传说》今日发售，获 IGN 8 分“叙事电影感、战斗解谜出色”

IT之家 5 月 21 日消息，由 Ninja Theory、微软发行的单人动作冒险游戏《地狱之刃 2：塞娜的传说（Senua's Saga Hellblade 2）》将于今天（5 月 21 日）发行，Steam 国区售 248 元，全球媒体评测现已解禁。
截至IT之家发稿，游戏目前在 Metacritic 上 Xbox 版均分 81（由 71 家媒体给出）、PC 版 81 分（由 38 家媒体给出），IGN 为游戏打出了 8 分。
《地狱之刃 2》带来了一场令人满意的残酷冒险之旅，游戏整体呈现电影化叙事风格，游戏时长较为短暂，本作场景十分生动，结合动捕的表演的确为玩家们带来了一场令人惊叹的电影体验，代价是 Xbox Series X 平台上也只能以 30 帧运行，但视觉上所带来的效果是值得肯定的。
这是一场残酷而美丽的旅程，伴随着令人震惊的视觉效果和令人持续关注的音效，尽管游戏机制简单，但它的战斗始终给人一种令人生畏的“维京人”风格，游戏基于视角的谜题经常会让人头疼，总体满足了前作设定的高标准，但未将其超越。（IT之家注：初代游戏 IGN 评分为 9 分）。
而在配置方面，本作最低要求如下：
CPU：英特尔 i5-8400 或 AMD 锐龙 5 2600
显卡：英伟达 GTX 1070 或 AMD RX 5700
RAM：16GB
存储空间：70GB
游戏官方介绍：
在这款屡获殊荣的《Senua's Saga：Hellblade》系列作中，塞娜再次踏上了残酷的生存之旅，这次她来到了维京冰岛的神话与折磨之中。为了拯救那些饱受暴政恐怖摧残的人们，塞娜必须克服内心与外在的黑暗，展开一场艰难的战斗。
深入探索塞娜故事的下一个篇章，通过如电影般的沉浸感、精美的视觉效果和压抑的声音，体验这个精心制作的故事。
游戏图赏：
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