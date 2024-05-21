游戏《地狱之刃 2：塞娜的传说》今日发售，获 IGN 8 分“叙事电影感、战斗解谜出色”

IT之家 5 月 21 日消息，由 Ninja Theory、微软发行的单人动作冒险游戏《地狱之刃 2：塞娜的传说（Senua's Saga Hellblade 2）》将于今天（5 月 21 日）发行，Steam 国区售 248 元，全球媒体评测现已解禁。

截至IT之家发稿，游戏目前在 Metacritic 上 Xbox 版均分 81（由 71 家媒体给出）、PC 版 81 分（由 38 家媒体给出），IGN 为游戏打出了 8 分。

《地狱之刃 2》带来了一场令人满意的残酷冒险之旅，游戏整体呈现电影化叙事风格，游戏时长较为短暂，本作场景十分生动，结合动捕的表演的确为玩家们带来了一场令人惊叹的电影体验，代价是 Xbox Series X 平台上也只能以 30 帧运行，但视觉上所带来的效果是值得肯定的。

这是一场残酷而美丽的旅程，伴随着令人震惊的视觉效果和令人持续关注的音效，尽管游戏机制简单，但它的战斗始终给人一种令人生畏的“维京人”风格，游戏基于视角的谜题经常会让人头疼，总体满足了前作设定的高标准，但未将其超越。（IT之家注：初代游戏 IGN 评分为 9 分）。