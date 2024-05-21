微软加速 Win11 整合 Copilot：开始使用 GPT-4o 模型，能提建议、修图片等

IT之家 5 月 21 日消息，微软在今天召开的 Build 开发者前瞻活动中，宣布 Windows 11 系统将进一步深度融合 Copilot，可以在设置菜单中提供建议、在文件管理器中编辑文件，或者帮用户回复通知等等。

微软表示 Windows 11 系统和 Bing 中的 AI Copilot 即将开始使用 GPT-4o 模型，能以更高的精度和准确度回答问题和生成文本，同时还支持语音和计算机视觉。例如，Copilot 可以用来打开应用程序或编辑照片，Copilot 还将在 Windows 11 任务栏中显示。

IT之家今天报道，在 GPT-4o 加入 Copilot 的同时，微软还宣布 Surface Laptop 和 Surface Pro 将加入 Copilot Plus PC 的新产品线。这些个人电脑将拥有一项名为“Recall”的新功能，可以让你询问几天前做了什么。

其他功能还包括 Live Captions、名为 Cocreator 的图片生成器和用于图片编辑的 Windows Studio Effects。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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