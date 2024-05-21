微软紧抓 Windows on ARM“软实力”，力邀 Adobe 带来“全家桶”原生支持

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司于北京时间今天凌晨 1 点举办的 Build 开发者前瞻大会上，宣布了全新的“Copilot + PC”概念，并推出了全新的 Surface Laptop 和 Surface Pro。

IT之家注：微软和戴尔、华硕、宏碁等品牌合作，推出了 20 多款搭载高通骁龙 X Elite、X Plus 芯片的产品。此外微软还和英特尔公司合作推出全新 Lunar Lake 处理器，将会在今年第 3 季度推出 80 多款全新产品。

微软牵头扩充硬件产品的同时，在本次活动中还和 Adobe 公司合作，进一步丰满 Windows on ARM 的羽翼。

微软在本次活动中表示 Adobe 全套应用即将出现在“Copilot + PC”设备中，Photoshop、Lightroom、Firefly 和 Express 现在都已可用，Adobe 还表示 6 月开始推出 Illustrator 和 Premiere Pro。

目前已经有了在 Windows on Arm 上进行复杂视频编辑的替代方案，例如 DaVinci Resolve。但许多人并不一定愿意学习新的程序，也不一定愿意为了采用新的芯片而改变工作流程，因此 Adobe 全家桶原生支持 Windows on ARM，无疑会吸引创意人士等使用。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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