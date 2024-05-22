未来有什么最值得期待？OpenAI CEO 阿尔特曼：AI 模型将变得更聪明

5 月 22 日上午消息，微软 Build 2024 开发者大会于在美国西雅图召开，OpenAI CEO 萨姆・阿尔特曼（Sam Altman）作为特别嘉宾出现在现场。

在被问及什么最值得期待时，阿尔特曼表示，数百万开发者是推动过去一年里世界巨变的核心，从 GPT-4 再到 GPT-4o 的发布，尽管模型 API 推出时间不久，但我从未见过一项技术能如此迅速地得到有意义的应用。

“我从未见过一项技术以如此有意义的方式被如此迅速地采用，人们在构建什么，人们如何发现，如何做我们从未想过的事情，这就是为什么有一个 API 总是很棒的。”阿尔特曼表示。

对于人们在接下来应该期待的事情是什么这一问题，阿尔特曼表示，“最重要的是，模型将会变得更加聪明，从 GPT 3 到 GPT-3.5，再到 GPT-4.0，它变得更聪明了，你可以用它来做所有这些事情，它变得更强大，更安全，这都是因为它变得更智能，我们投入了更多的工作来构建围绕它的安全工具，变得更加有用。”

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