讯飞星火 Lite API 能力免费开放：在线联网搜索、低算力推理场景

IT之家 5 月 22 日消息，科大讯飞今日官宣，旗下讯飞星火 Lite API 永久免费开放，支持在线联网搜索、适用于低算力推理与模型精调等定制化场景。

IT之家注：讯飞星火 Pro / Max API 价格为：0.21 元 / 万 tokens。

据介绍，1token 相当于 1.5 个中文汉字，用户付费 0.21 元即可调用“讯飞星火 3.5 Max”生成一部“余华《活着》”的内容量。

讯飞星火大模型 V3.5 发布于今年 1 月，该模型带来七大能力提升：文本生成提升 7.3%，语言理解提升 7.6%，知识问答提升 4.7%，逻辑推理提升 9.5%，数学能力提升 9.8%，代码能力提升 8.0%，多模态能力提升 6.6%。

根据官方的说明，讯飞星火大模型在长文本处理方面，能够快速吸收和理解来自不同渠道的大量文本数据，针对各个行业和专业领域的问答，提供更加精准的回答。此外，在文件上传、知识问答响应速度以及文本生成等方面，讯飞星火的效率也得到提升。

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