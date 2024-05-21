让 PC 也有“记忆”，微软推 Recall AI 工具：能记住你的所有交互

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司在今天召开的 Build 开发者前瞻大会中，推出了 Windows 11 Recall 全新工具，它能记录你在电脑上看到和做过的所有事情，并能让你搜索和检索你在设备上做过的任何事情。

微软 Recall 内部也称为 AI Explorer，它的功能范围非常广泛，包括记录你在应用程序中做过的事情、跟踪实时会议中的交流、记住你访问过的所有研究网站等等。

你需要做的就是执行“Recall”操作，这就像人工智能驱动的搜索一样，它会呈现出那段时间的快照，让你了解记忆的来龙去脉。

事实上，你在电脑上所做的一切都会显示在可滚动浏览的时间轴上，由于实时字幕（Live Captions）可以转录甚至翻译语音，您还可以搜索实时会议和视频。

IT之家注：微软曾在 Windows 10 系统中测试名为 Timeline 的功能，不过在 2021 年终止了该功能。

苹果 Mac 阵营也有类似的软件--Rewind，适用于 M 系列 Mac，和 Recall 一样，它可以记录你所做的一切，监听你的所有会议，并让你可以通过聊天机器人回忆起任何事情。

不过 Rewind 是一款第三方应用程序，而 Recall 是微软 Windows 官方工具，可以和 Windows 11 系统深度、原生集成。

Recall 并不适用于所有 Windows 11 电脑，用户需要购买符合“Copilot + PCs”认证硬件才能使用。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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