AMD EPYC（霄龙）4004 处理器兼容现有主板，服务器级锐龙平台不会消失

IT之家 5 月 22 日消息，AMD 于昨日推出了面向中小企业市场的 EPYC（霄龙）4004 系列处理器，具体规格可参见IT之家此前报道。

该系列处理器基于成熟的 AM5 平台，可视为消费级锐龙 7000 系列处理器的服务器版本。在此之前，服务器（主板）供应商一直都在推出直接基于锐龙处理器的入门服务器平台。

新的 EYPC 4004 系列处理器否兼容已有的 AM5 主板？是否会取代锐龙在低端服务器产品线中的位置？这两个问题已经有了答案：

华擎旗下永擎（ASRock Rack）昨日向其 B650D4U-2L2T / BCM 主板更新 BETA 版本固件，为这块支持 AMD 锐龙 7000/8000 系列处理器的 B650 主板新增 EYPC 4004 支持。

▲ 红色部分显示支持 EYPC 4004 处理器

这证明，如果主板获得了相应的固件更新，EYPC 4004 确实能直接在现有 AM5 主板上使用。

而在第二个问题上，AMD 向外媒 Phoronix 确认，EPYC 4004 的推出并不意味着锐龙系列处理器不再能被用于服务器领域，基于锐龙处理器的服务器在商业上也是合理的。

对于不在意 EYPC 4004 系列处理器带来的企业级功能，仅是需要服务器硬件的用户，锐龙服务器生态仍将存在，相关厂商将继续推出支持 ECC 内存的服务器级别锐龙主板。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。