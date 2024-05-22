一加 12 手机安卓 15 Beta 获“修复模式”特性，用户送修机器时可隐藏个人信息

IT之家 5 月 22 日消息，一加在 5 月 14 日为一加 12 手机推出安卓 15 开发者预览版计划，相关版本为系统带来了 Pixel 手机同款“修复模式（Repair Mode）”。

▲ 图源 IT之家图赏：一加 12 手机

据介绍，谷歌在去年 10 月为 Pixel 手机引入了“修复模式”，当相关模式启用时，手机将使用一个“新用户账户”运行“全新安装的系统”，之前用户的数据将被加密后保留在设备上，相关功能主要适用于手机送修场景，便于隐藏用户的个人信息。

IT之家附一加 12 手机安卓 15 开发者预览版计划介绍如下，感兴趣的小伙伴可以点击原文获得具体升级方式：

一加 12 Android 15 Beta 是基于 Google Android 15 Beta 开发的系统。

Android 15 开发者预览版本将会适配最新的 Google GMS 包，与 GMS 包重复的原生功能应用将不再保留。

升级到 Android 15 Beta 后，手机存储将被格式化，全部资料包括音乐与图片将会清除，请开发者提前备份好资料。

一加 12 版本需为 14.0.0.700 及以下，才能升级到 Android 15 Beta。14.0.0.700 以上的版本无法升级 Android 15 Beta，请降级后再通过本刷入方式升级。

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