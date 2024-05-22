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一加 12 手机安卓 15 Beta 获“修复模式”特性，用户送修机器时可隐藏个人信息

2024/5/22 11:02:20 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 22 日消息，一加在 5 月 14 日为一加 12 手机推出安卓 15 开发者预览版计划，相关版本为系统带来了 Pixel 手机同款“修复模式（Repair Mode）”

IT之家图赏

▲ 图源 IT之家图赏：一加 12 手机

据介绍，谷歌在去年 10 月为 Pixel 手机引入了“修复模式”，当相关模式启用时，手机将使用一个“新用户账户”运行“全新安装的系统”，之前用户的数据将被加密后保留在设备上，相关功能主要适用于手机送修场景，便于隐藏用户的个人信息

IT之家附一加 12 手机安卓 15 开发者预览版计划介绍如下，感兴趣的小伙伴可以点击原文获得具体升级方式：

  • 一加 12 Android 15 Beta 是基于 Google Android 15 Beta 开发的系统。

  • Android 15 开发者预览版本将会适配最新的 Google GMS 包，与 GMS 包重复的原生功能应用将不再保留。

  • 升级到 Android 15 Beta 后，手机存储将被格式化，全部资料包括音乐与图片将会清除，请开发者提前备份好资料。

  • 一加 12 版本需为 14.0.0.700 及以下，才能升级到 Android 15 Beta。14.0.0.700 以上的版本无法升级 Android 15 Beta，请降级后再通过本刷入方式升级。

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关键词：一加一加 12安卓 15

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