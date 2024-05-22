12306 App“爱心版”宣布更名“敬老版”，更加直观易懂

IT之家 5 月 22 日消息，中国铁路官方宣布 12306 App“爱心版”更名“敬老版”。“敬老版”更加直观易懂，功能布局更加丰富，便于老年旅客购票出行。

那么，我们该如何进入敬老版模式呢？“敬老版”并不独立 App，我们只需正常打开铁路 12306 App，点击“我的”，在常用功能里找到“敬老版”入口即可，就算感觉不好用也只需点击切换标准版即可。

铁路 12306 科研团队认真对照国家关于适老化无障碍功能指引，结合广大旅客需求，为老年用户制定了技术改造方案，对字体和排版进行适配，使 App 界面具有大字体、大图标、高对比度等特点。

据介绍，“敬老版”订票方式包括在线订票和电话订票两种方式，从而方便老年人使用。此外，“敬老版”常用功能还包括车站大屏、时刻表、遗失物品查找、临时乘车证明、设置、更多服务等功能。

官方还强调，“敬老版”支持包括轮椅服务和担架服务预约，新增一键拨打 12306 客服电话等功能。

IT之家查询获悉，2021 年时在铁路 12306 网站注册的 65 岁以上用户有 2500 万人，实施适老化及无障碍功能改造，将有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，进一步提升购票体验。

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