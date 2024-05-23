小米规划上海总部地块被收回？徐汇区：该地块已由商办混合用地调整为住宅用地

IT之家 5 月 23 日消息，近日，小米于三年前摘得的上海徐汇滨江一宗商业办公用地发生变更引发关注。

@小米公司发言人 昨天已经对此事进行了回应，称小米在上海的经营发展顺利如常，徐汇区斜土街道 xh128D-07 地块的相关事宜系根据发展需要，按程序落实。

据澎湃新闻，上海市徐汇区官方对此表示：5 月 20 日徐汇区规划和自然资源局已对《上海市徐汇区黄浦江南延伸段 WS3 单元控制性详细规划 xh128D 街坊局部调整》公众参与草案进行公示。根据公示内容，xh128D 街坊位于徐汇区斜土街道南部，黄浦江南延伸段 WS3 单元内。东至兆丰路，西至大木桥路，北至中山南二路，南至龙华中路，总用地面积 8.36 公顷。此次调整内容包括用地性质，原控规 xh128D-07 地块由商办混合用地调整为三类住宅组团用地，用地面积不变，仍为 16666 平方米。xh128D-07 地块，即三年前由小米摘得的地块。

2021 年 10 月，小米旗下公司谧空间（上海）信息科技有限公司曾以 15.5 亿拿下上述地块。小米当时表示，该地块是早在 2018 年就规划的上海总部用地，而小米上海总部职能众多，包括手机研发、金融、互联网等业务，这块地的建设规划是将多个业务团队结合在一起。

昨日有媒体发现，小米这块地已经被列入 2024 年度土地储备计划，有网友担心小米可能因此损失 3.1 亿元保证金，甚至 15.5 亿元全部土地价款。对此，小米集团公关部总经理王化回应称：市政规划用地发生改变，政府有需求收储，详情可见IT之家此前报道。

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