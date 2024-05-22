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英特尔发布 23.50.0 版 Wi-Fi 与蓝牙驱动：更新地区规范、改进性能及稳定性

2024/5/22 16:11:01 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 22 日消息，英特尔发布了最新的 23.50.0 版 Wi-Fi 与蓝牙驱动，适用于下列英特尔无线网卡：

  • Wi-Fi 7：BE202、BE200

  • Wi-Fi 6E：AX411、AX211、AX210

  • Wi-Fi 6：AX203、AX201、AX200、AX101

  • AC：9560、9461 / 9462、9260

IT之家注意到，本版本开始不再包含英特尔 AC 7265、3168、3165 网卡的驱动。

23.50.0.6 Wi-Fi 驱动更新内容如下：

  • 中国、澳大利亚、新西兰、美国和加拿大的监管规范更新

  • 为支持硬件的无线感知功能更新 Wi-Fi 驱动程序设置

  • 包含功能更新，解决影响性能、稳定性或厂商特定功能的小问题，建议用户升级

23.50.0.2 蓝牙驱动更新内容如下：

  • 包含功能更新，建议用户升级

英特尔提醒：由于 Windows 11 系统支持问题，Wi-Fi 7 功能当前不可用，BE200 网卡在连接到 Wi-Fi 7 无线路由器 / AP 时默认支持 Wi-Fi 6E + 320 MHz / 4K QAM（EHT）。

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关键词：英特尔网卡驱动

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