英特尔发布 31.0.101.5522 版 WHQL 显卡驱动，适配《鸣潮》《不羁联盟》及《星空》五月更新

IT之家 5 月 17 日消息，英特尔发布了适用于 Arc A 系列显卡、 锐炬 Xe 显卡和集成 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器的 31.0.101.5522 版本 WHQL 驱动。

IT之家通过官方获悉，新版本适配了《鸣潮》《不羁联盟》《地狱之刃 2：塞娜的传说》，还有刚刚发布的《星空》五月更新。

与英特尔 31.0.101.5448 驱动相比，《星空》五月更新 （DX12）在使用新版驱动时最高可实现平均 8% 的 1080p 最高画质 FPS 提升及 7% 的 1440p 高画质 FPS 提升。

该版本驱动适用于以下平台（操作系统支持）：

第十一代智能英特尔 ® 酷睿™处理器家族（代号 Tiger Lake、Rocket Lake、Tiger Lake-H）

第 12 代英特尔 ® 酷睿™处理器家族（代号 Alder Lake-S、Alder Lake-H、Alder Lake-P、Alder Lake-U、Alder Lake-HX、Alder Lake-N）

第 13 代英特尔 ® 酷睿™ 处理器家族（代号 Raptor Lake-S、Raptor Lake-HX、Raptor Lake-H、Raptor Lake-P、Raptor Lake-U）

第 14 代智能英特尔 ® 酷睿™处理器家族（代号 Raptor Lake 更新）

英特尔 ® Core™ Ultra 处理器家族（代号 Meteor Lake）

英特尔锐炬 ® Xe 独立显卡家族（代号 DG1）

英特尔 ® 锐炫 ® 显卡家族（代号 Alchemist）

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