搭载英特尔 Lunar Lake 的“Copilot + PC”第 3 季度出货：超 80 款

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司在今天召开的 Build 开发者前瞻活动中，推出了“Copilot + PC”系列产品，微软和戴尔、华硕、宏碁等品牌合作，推出了 20 多款搭载高通骁龙 X Elite、X Plus 芯片的产品。

“Copilot + PC”初期虽然都采用了高通的骁龙 X Elite / Plus 芯片，但英特尔将会推出全新 Lunar Lake 处理器，并且计划和 20 多家 OEM 厂商合作，在今年第 3 季度推出 80 多款全新笔记本。

首批搭载英特尔 Lunar Lake 处理器的产品将会在圣诞购物季前发售，英特尔还预计今年的人工智能 PC 处理器出货量将超过 4000 万台。

IT之家附上英特尔 Lunar Lake 亮点如下：

与上一代产品相比，Lunar Lake 的 AI 性能将提高 3 倍以上。

NPU 性能超过 40 TOPS，可以为用户带来 Copilot+ 体验

除了更新的 NPU，Lunar Lake 还将配备 60 多个 GPU TOPS，算力超过 100 TOPS。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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