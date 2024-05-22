索尼被曝计划开发用于免费手游的 PlayStation 平台

IT之家 5 月 22 日消息，澳大利亚媒体 TweakTown 注意到，索尼互娱正为 PlayStation Studios Mobile 招募一位负责设计 PlayStation 免费手游平台的软件工程师。

PlayStation Studios Mobile 于 2022 年成立，该团队专注于基于现有或新的 PlayStation IP 制作手机游戏。

根据招聘信息，PlayStation 免费手游平台将用于开发、发布和运营这些游戏。

索尼互娱招募的这位移动平台架构师将主导 PlayStation 手游平台的设计和开发工作；并与内部团队合作，将这些手游连接到 PlayStation 服务上，保证这些游戏符合 PlayStation 的质量标准。

移动端已成为索尼 PlayStation 和微软 Xbox 两大游戏阵营的下一个重要战场。

索尼互娱前 CEO 吉姆・瑞安 （Jim Ryan）曾于 2022 年表示，他希望到 2025 年有一半的 PlayStation 游戏在 PC 和移动设备发布。

据IT之家本月早些时候的报道，微软 Xbox 总裁莎拉・邦德（Sarah Bond）宣布 Xbox 移动游戏应用商店将于今年 7 月上线。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。