人体工学设计：雷蛇蝰蛇 V3 专业版无线鼠标 617 元发车（日常 999 元）

雷蛇 炼狱蝰蛇 V3 专业版无线鼠标 日常售价 999 元，今日京东 618 大促预售价直降至 699 元 + 六期免息。

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全新人体工程学设计，重约 64 克。第三代光学鼠标微动，30000 DPI 光学传感器。

相较于炼狱蝰蛇 V2 专业版，炼狱蝰蛇 V3 专业版减重约 25%。

采用“FOCUS PRO 30K”传感器，精确追踪每次操作。除了带来更高的可自定义 DPI 之外，也针对更多表面优化了跟踪性能，为炼狱蝰蛇 V3 专业版提供了更精确的瞄准和控制能力。

全新人体工学设计：

第三代光学微动约有 9000 万次的点击寿命，同时带来更快的触发速度和更低的回弹延迟，有效降低了双击和误触风险。

炼狱蝰蛇 V3 专业版支持 HYPERPOLLING 无线接收器，可以将轮询率提升至 4000Hz，超越行业标准的 1000Hz，将鼠标延迟从 1 毫秒降低至 0.25 毫秒，带来更加顺滑精确的鼠标操控。

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