2.5G 网口 + 4K 输出：极空间 Z2 Pro 私有云 1070 元新低（日常 1499 元）

极空间去年 5 月推出 Z2 Pro 私有云，采用双盘位设计，搭载 2.5G 网口，支持 44TB 硬盘容量。

支持 4K HDMI 2.0 视频输出，支持 Docker 功能，官方上市价为 1499 元。

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极空间私有云存储 Z2 Pro 外观方面采用一体化注塑机身，纯黑的配色。

硬件方面，极空间私有云存储 Z2 Pro 搭载瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 4 核心 2GHz 的 CPU，AbRM Mali G52 的 GPU，Neural Networks 1.0Tops 的 NPU；内置 4GB DDR4 的内存，支持 SATA 3 协议，内置双盘位，支持单盘最高 22TB 硬盘容量，双盘 44TB。

接口方面，机身配备 1 个 USB3.0 接口以及 1 个 USB2.0 接口，1 个 2.5GbE 的有线网口；并且还配备了一个 M.2 接口，支持 NVMe 协议和 2280 尺寸的固态硬盘，支持 1000M / s 的传输速度；机身配备 1 个 HDMI 2.0 视频接口，支持播放蓝光 4K 视频，支持 H264、H265 视频格式。

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